أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير بدر بن عبدالمحسن

وأدّى الصلاة مع سموه، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرتغال، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير بدر بن فهد بن سعد الأول، والأمير الوليد بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعود بن خالد، والأمير محمد بن سعود بن خالد، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والأمير نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير محمد بن فيصل بن بندر، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمحسن بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز.