مع فوائده العديدة.. "الجفري": مشكلتان في نظام السداد "إيجار" عبر منصاته الرقمية

ويرصد "الجفري" المشكلة الأولى ويقول: "وقد وضعت الجهة الرسمية قنوات تتيح للمستأجر سداد إيجاره مباشرةً للمالك عن طريق إيجار، ولكن منذ 15 يناير الجاري أصبح المستأجر مُلزَمًا بالسداد في قناة إيجار، والتي بدورها تُسدِّدها للمؤجر في حسابه بعد مرور خمسة إلى عشرة أيام عمل، حتى تُصدر للمستأجر سند سداد. ولكن هناك إشكالات حالية نأمل حلها، حتى يكون النظام مفيدًا، ويُحقِّق للمؤجر كافة متطلباته، أولى تلك المشكلات، أنه عند إرسال رسالة بالسداد، يوضع المبلغ أحيانًا مكان رقم العقد، مما يُربك المؤجر الذي يبحث عن اسم المستأجر أو العقار، وهو موجود في العقد، ولا نعرف لماذا لا يتم ذكره أفضل من رقم العقد؟، فوجود عدد كبير من الوحدات لدى مكاتب التأجير؛ يُسبِّب نوعًا من الإرباك للبحث عن الجهة التي سدَّدت".