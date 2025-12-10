"البيئة": أمطار في 9 مناطق ومكة تتصدّر بـ133.2 ملم في جدة

سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى كميات هطول للأمطار في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بواقع 133.2 ملم في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن تسع مناطق شهدت هطول أمطار متفاوتة، وفقًا للتقرير اليومي الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وسجّلت مناطق عدة في جدة معدلات مرتفعة أيضًا، منها: حي البساتين (84.4 ملم)، مطار الملك عبدالعزيز الدولي (72.2 ملم)، حي الربوة (2.5 ملم)، وحي بني مالك (19.2 ملم).
وأوضح التقرير، الذي استند إلى بيانات 101 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، أن مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الجوف) شهدت جميعها هطولات مطرية.
وفي منطقة الحدود الشمالية، سجّل مطار رفحاء 52.9 ملم، ومطار عرعر 42.2 ملم، فيما شهدت منطقة حائل أعلى كمية في الشنان بـ22.9 ملم، وتبوك في الفارعة بالوجه بـ16.8 ملم.
وسجّلت القصيم 11.5 ملم في المذنب، والمدينة المنورة 10 ملم في أبو ضباع بوادي الفرع، بينما شهدت الشرقية 6.4 ملم في القاعدة الجوية بحفر الباطن، والرياض 3.7 ملم في الزلفي، والجوف 2.0 ملم في عين الحواس بالقريات.
وأكدت الوزارة إمكانية الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار عبر منصّاتها الرسمية.