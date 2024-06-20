شاهد.. مبنى مهجور ولوحة مطموسة يرويان قصة تعثر أحد أهم مشاريع العارضة التعليمية

وبيّن مواطنون لـ"سبق" أن الأرض التي يقع عليها المشروع تبرع بها مواطنون على أمل اكتمال المشروع في الوقت المحدد حتى يتم فتح المزيد من التخصصات، بجانب زيادة السعة الاستيعابية للكلية والتخلص من المبنى المستأجر والذي لا يفي بالغرض؛ نظرًا لموقعه في منطقة مزدحمة ضيقة المساحة لا تتوفر فيها مواقف عكس المشروع الحكومي والذي يقع على مساحة شاسعة خصصت لذلك تضم مواقف ومرافق، غير أن الحلم سرعان ما تبدد بعد رحيل المقاول والمعدات، متسائلين عن سبب تعثر المشروع، وعدم إدخاله ضمن مشاريع الجامعة حتى الآن.