شباب الطائف ينفذون مجسّمًا مضيئًا لشعار المملكة على جبل الحلاة

وأوضح المشرف على المشروع، سلطان بن هلال الزايدي، أن العمل يحمل دلالات عميقة تمتد إلى جذور تاريخ المملكة، مشيرًا إلى أن شعار السيفين والنخلة يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وشكّل رمزًا وطنيًا مواكبًا للتحولات الثقافية والاجتماعية في المملكة عبر العقود.