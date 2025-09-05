شباب الطائف ينفذون مجسّمًا مضيئًا لشعار المملكة على جبل الحلاة

في مبادرة وطنية لافتة، نفّذ عدد من شباب محافظة الطائف مجسّمًا ضخمًا لشعار المملكة العربية السعودية (السيفين والنخلة) على جبل الحلاة شمال شرق المحافظة، ليضيء الجبل ليلًا في مشهد مرئي من الطريق العام ومن رحلات الطيران.
ويأتي هذا العمل بمبادرة من شباب قبيلة الزود بقرية الحلاة، بهدف تعزيز الوعي بالهوية الوطنية وترسيخ رمزية الشعار في وجدان المواطنين.
وأوضح المشرف على المشروع، سلطان بن هلال الزايدي، أن العمل يحمل دلالات عميقة تمتد إلى جذور تاريخ المملكة، مشيرًا إلى أن شعار السيفين والنخلة يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وشكّل رمزًا وطنيًا مواكبًا للتحولات الثقافية والاجتماعية في المملكة عبر العقود.
وأضاف الزايدي أن هذا الشعار بات أيقونة جامعة تعبّر عن قيم المملكة ووحدتها ونمائها، مؤكدًا أن إنجاز المجسّم يعكس ارتباط الأجيال بهويتهم الوطنية وتقديرهم للرموز التي تمثل بلادهم.
وقدّم شكره لكل من ساهم في هذا العمل، مؤكدًا أن السيفين والنخلة رمز لوطن شامخ، يمتد من رمال الصحراء إلى غابات النخيل، ويسير بثبات نحو مستقبل مزدهر، برؤية طموحة تضع الثقافة والابتكار في قلب التنمية.