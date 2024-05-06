ينبع.. انطلاق مناورات "الغضب العارم 24" بين القوات المسلحة السعودية ومشاة البحرية الأمريكية

وأوضح قائد تمرين "الغضب العارم 24" العميد الركن عقاب بن عوض المطيري أن التمرين الذي سينُفذ على عدة مراحل بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، يهدف إلى تعزيز التنسيق والشراكة، وتبادل الخبرات بين الجانبين، ورفع المستوى التدريبي في استخدام القواعد العسكرية وشبكات الطرق في المملكة، بالإضافة إلى التدريب على العمل مع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية لتنفيذ مثل هذه التمارين.