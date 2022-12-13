"صندوق دراية للملكية الخاصة" يوقع عقد استحواذ على حصة أقلية في شركة "حلا بستاني"

أعلن صندوق دراية للملكية الخاصة عن توقيع عقد استحواذ على حصة أقلية في شركة حلا بستاني، المالكة لسلسة متاجر بستاني للشكولاتة، والتي انطلقت من مقرها بالدمام قبل عشر سنوات على يد الأخوين سعيد بستاني وساري بستاني في مدينة الخبر ثم الرياض قبل أن تتوسع إلى أكثر من ثلاثين فرع في مختلف المدن في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث اشتهرت العلامة التجارية بريادتها في صناعة وبيع الشكولاتة الفاخرة، علاوة على ابتكارها لطريقة الحفر على الشكولاتة للشركات والأفراد.
وبهذه المناسبة، علق رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ فارس الراشد على هذه الصفقة بقوله "إننا سعداء في صندوق دراية للملكية الخاصة بتنفيذ أول استثمار في الصندوق في هذه الشركة الرائدة في صناعة الشكولاتة، والتي أثبتت إدارتها قدرتها على قيادة الشركة في مراحل النمو المختلفة، وعلى خلق قيمة مضافة استثنائية لعملائها".
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ سعيد بستاني إلى أهمية استثمار الصندوق في تاريخ الشركة، وأضاف: "نتطلع في بستاني إلى العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الجدد لتنفيذ خطط النمو المستقبلية"، وتابع: "نحن بحاجة إلى الخبرات التي يمتلكها الصندوق لمساعدة الشركة في الانتقال إلى المرحلة التالية، لاسيما فيما يخص طرح الشركة في السوق المالية"
الجدير بالذكر أن صندوق دراية للملكية الخاصة هو صندوق استثمار في أسهم الملكية الخاصة، وهو مغلق ومطروح طرحا خاصاً، ومتوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما إنه منظم وفقاً للوائح هيئة السوق المالية. يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أسهم الشركات الخاصة والتي يرى فيها فرص محفزة للنمو والتخارج بعد بضع سنوات.