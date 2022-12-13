"صندوق دراية للملكية الخاصة" يوقع عقد استحواذ على حصة أقلية في شركة "حلا بستاني"

أعلن صندوق دراية للملكية الخاصة عن توقيع عقد استحواذ على حصة أقلية في شركة حلا بستاني، المالكة لسلسة متاجر بستاني للشكولاتة، والتي انطلقت من مقرها بالدمام قبل عشر سنوات على يد الأخوين سعيد بستاني وساري بستاني في مدينة الخبر ثم الرياض قبل أن تتوسع إلى أكثر من ثلاثين فرع في مختلف المدن في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث اشتهرت العلامة التجارية بريادتها في صناعة وبيع الشكولاتة الفاخرة، علاوة على ابتكارها لطريقة الحفر على الشكولاتة للشركات والأفراد.