"ثروة لا تنضب".. استقبال رسمي للوفد الكشفي السعودي المشارك بالمخيم العالمي بأمريكا

استقبل القنصل العام في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية شافي بن بجاد العتيبي، بمقر القنصلية، أمس، الوفد الكشفي السعودي المُشارك في المخيم الكشفي الإسلامي الدولي الثالث، المُقام حالياً في مخيم ستراك بمدينة هيوستن، برئاسة نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس.
وأكد "المديرس"، خلال الاستقبال، أن الاهتمام بالشباب من أولويات الدولة، وأنهم الثروة التي لا تنضب، مُشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 قد مكّنت شباب الوطن من المشاركة الفاعلة في جميع القطاعات لترسم مستقبلًا واعدًا يصنعونه بأيديهم، مضيفًا أن الرؤية أعطت الأولوية للمبدعين والموهوبين، ودعمت ثقافة الابتكار والمثابرة، ووفرت فرصًا مميزة لهم في مختلف المجالات والتخصصات.
وأشاد بالدعم الكبير الذي يحظى به شباب الوطن في مختلف الأنشطة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- والمتابعة المستمرة من وزير التعليم رئيس الجمعية يوسف بن عبدالله البنيان، بالإضافة إلى التعاون المستمر من قطاعات الجمعية المختلفة.
كما قدّم أعضاء الوفد شرحاً وافياً عن أهم الفعاليات والبرامج التي يتضمنها المخيم، وأبرز ما سيقدمه أفراد الوفد السعودي من فعاليات تعكس التطور التنموي والثقافي والشبابي والكشفي بالمملكة.
من جهته، أعرب القنصل العام عن ترحيبه بالوفد الكشفي السعودي، متمنياً لهم مشاركة موفقة، وتمثيلاً مشرفاً للوطن يليق باسمه الذي اعتاد أبناؤه على الظهور بالمظهر المشرف في مختلف المحافل الدولية.