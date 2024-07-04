"ثروة لا تنضب".. استقبال رسمي للوفد الكشفي السعودي المشارك بالمخيم العالمي بأمريكا

وأكد "المديرس"، خلال الاستقبال، أن الاهتمام بالشباب من أولويات الدولة، وأنهم الثروة التي لا تنضب، مُشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 قد مكّنت شباب الوطن من المشاركة الفاعلة في جميع القطاعات لترسم مستقبلًا واعدًا يصنعونه بأيديهم، مضيفًا أن الرؤية أعطت الأولوية للمبدعين والموهوبين، ودعمت ثقافة الابتكار والمثابرة، ووفرت فرصًا مميزة لهم في مختلف المجالات والتخصصات.