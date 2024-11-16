مركز الملك عبدالعزيز للتواصل ينظم فعالية بمناسبة اليوم الدولي للتسامح

وسيشهد الملتقى عقد عدة جلسات، يشارك فيها عدد من المهتمين والأكاديميين والمختصين، يتناول خلالها العديد من المحاور التي تبرز جهود المملكة في التسامح وتعزيزه داخل المجتمع. كما يشمل الملتقى معرضًا مصاحبًا.