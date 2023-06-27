ضيوف الرحمن من مسجد نمرة يرفعون الشكر للقيادة على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين

إلى ذلك، أشار حاج من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن المشاريع التطويرية التي شهدها مسجد نمرة والخدمات التقنية التي وفرتها الشؤون الإسلامية كالشاشات الإلكترونية والمكتبة الإلكترونية هي محل تقدير الجميع أسهمت في التيسير على الحجيج من ناحية الراحة وتعليم المناسك، لا سيما في حج هذا العام، سائلاً الله أن يجزي القائمين على هذه الجهود المباركة.