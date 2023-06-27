ضيوف الرحمن من مسجد نمرة يرفعون الشكر للقيادة على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين

أشاد عدد من حجاج بيت الله الحرام في مسجد نمرة بمشعر عرفات خلال تواجدهم لأداء صلاتي الظهر والعصر بجهود وأعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمسجد نمرة من خلال الخدمات الدعوية والإرشادية والمشاريع المنفذة التي رُوعِيَت فيها مصلحة الحجاج للحصول على أفضل الخدمات.
وقدموا الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه من خدمة لضيوف الرحمن، وتوفير كل سبل الراحة لهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر واطمئنان.
وقال الحاج محمد إبراهيم من جمهورية السودان: يعجز اللسان عن وصف ما رأيناه من جهود عظيمة في السعودية، وحج هذا العام ميسر من كل النواحي والخدمات متوفرة بأعلى المستويات والكوادر البشرية تعمل على خدمة الحجيج بكل تفانٍ وإخلاص، وندعو المولى عز وجل أن يجزي الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين.
من جهته، شكر حاج من جمهورية مصر العربية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما قدمت لهم من عبوات المياه الباردة خلال أدائهم صلاتَيْ الظهر والعصر جمعاً وقصراً في مسجد نمرة، والتنظيم السلس لدخول المسجد والخروج منه، والجهود الدعوية داخل المسجد التي سهلت عليهم معرفة ما يشكل عليهم من الأمور.
إلى ذلك، أشار حاج من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن المشاريع التطويرية التي شهدها مسجد نمرة والخدمات التقنية التي وفرتها الشؤون الإسلامية كالشاشات الإلكترونية والمكتبة الإلكترونية هي محل تقدير الجميع أسهمت في التيسير على الحجيج من ناحية الراحة وتعليم المناسك، لا سيما في حج هذا العام، سائلاً الله أن يجزي القائمين على هذه الجهود المباركة.
ودعا حاج من دولة الجزائر المولى الكريم بأن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –على ما يوليانه من اهتمام بالغ في تطوير الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.
وذكر أن ما شاهدوه من خدمات تفوق الوصف، مما يجعل حجاج بيت الله يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، سائلاً الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.