هيئة الطرق: مؤتمر استدامة الطرق العالمي استكمالٌ لنجاحات المملكة في رفع مستوى السلامة

وأوضحت "هيئة الطرق"، بمناسبة استضافتها مؤتمر ومعرض سلامة واستدامة الطرق، تحت شعار "نبتكر للغد"، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للطرق، الذي يُقام في المملكة لأول مرة خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر المقبل، أن الحراك الكبير والحيوي الذي شهده قطاع الطرق خلال الأعوام السابقة أسهم في تحقيق هذا التفوق، من خلال تنفيذ مشاريع كبرى، وتبني أساليب جديدة في أعمال الصيانة، وتكثيف وسائل السلامة على الطرق، بجانب تكثيف الجولات الرقابية، والتوسع في استخدام عديدٍ من التقنيات الحديثة المتقدّمة في سفلتة الطرق، ومن ضمنها: استخدام الدرون وجهاز قياس الدهانات الأرضية، إضافةً إلى امتلاك الهيئة أضخم أسطول معدات في العالم يتضمن 18 معدة حديثة ومتطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، واستخدام التطبيقات الذكية في الأعمال التي أسهمت في تعزيز الأتمتة والتواصل مع الفرق الميدانية، واستخدام برنامج مخصّص لإدارة الأصول، وغيرها من المعدات الحديثة التي تُسهم في رفع مستوى السلامة والصيانة.