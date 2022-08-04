شاهد.. الأمطار تغمر السليل والرين والقصيم وحائل وشمال شقراء

تواصل الحالة المطرية الصيفية التي بدأت منذ بداية هذا الأسبوع هطولها،حيث سقطت أمطار متفرقة على أجزاء متفرقة من السليل والرين والقصيم وحائل وشمال شقراء.
وتسببت هذه الأمطار في جريان الأودية في بلدة تمرة جنوب محافظة السليل، كما شملت الأمطار أجزاءً متفرقة شمال الرين غرب منطقة الرياض، كما جرت بعض الشعاب في المستوي والخويش الشمالي وبالقرب من كبري أم حزم، شمال أشيقر بمحافظة شقراء.
وشملت الأمطار طريق حائل المدينة بالقرب من البدائع، كما جرت الأودية في قصير ابن متروك جنوب غرب حائل، شمال غرب القصيم، وامتلأ سد النحيتة غرب القصيم.
ووثق عدد من متابعي الأمطار تلك السيول بعدسات كاميراتهم، مبتهجين بالأمطار الصيفية، وكان من أبرزهم: أحمد السالم وحمد الفريح وحمد السحيباني وماجد الماجد وناصر العمور وعبد الله النحيث وعبدالعزيز الحربي.