شاهد.. الأمطار تغمر السليل والرين والقصيم وحائل وشمال شقراء

وتسببت هذه الأمطار في جريان الأودية في بلدة تمرة جنوب محافظة السليل، كما شملت الأمطار أجزاءً متفرقة شمال الرين غرب منطقة الرياض، كما جرت بعض الشعاب في المستوي والخويش الشمالي وبالقرب من كبري أم حزم، شمال أشيقر بمحافظة شقراء.