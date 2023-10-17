الجفالي للسيارات تزود المفتاح للتأجير بسيارات Mercedes-Benz EQS الكهربائية

أعلنت شركة الجفالي وكلاء سيارات مرسيدس-بنز في المملكة عن اتفاقية نوعية مع شركة المفتاح لتأجير السيارات تتضمن تزويد أسطول شركة المفتاح بمجموعة من سيارات Mercedes-Benz EQS 450 الكهربائية، بالإضافة لسيارات مرسيدس-بنز من فئات مختلفة، حيث تأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي تشهد المملكة دعماً من القيادة الرشيدة للاعتماد على المركبات الصديقة للبيئة التي تعمل بالطاقة النظيفة وفقاً لرؤية 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً بشؤون البيئة.
واحتضن المركز الرئيسي لشركة الجفالي للسيارات في مدينة جدة مراسم التوقيع التي تمت بين الرئيس التنفيذي للشركة السيد جنكيز خان ونائب الرئيس التنفيذي لشركة المفتاح لتأجير السيارات السيد صالح الجروي، وبحضور عدد من المدراء التنفيذيين من كلا الجانبين.
وتعد سيارة Mercedes-Benz EQS أول سيارة سيدان فاخرة كهربائية بالكامل من مرسيدس-بنز، حيث إنها تعيد تعريف فئة السيارات الكهربائية التي تم تصميمها على أساس هندسي معياري للسيارات الكهربائية الفاخرة والفئة التنفيذية، وتمتاز بقدراتها الكهربائية، والتي تمنحها مدى يصل إلى 780 كم (WLTP) وإنتاج طاقة يصل إلى 385 كيلو واط - بفضل امتلاكها جيلاً جديداً من البطاريات التي تتمتع بكثافة طاقة أعلى بكثير من البطاريات الأخرى.
وتظهر سيارة Mercedes-Benz EQS 450 مزودة بنظام الملاحة المعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي يخطط لأسرع طريق، ويتفاعل ديناميكياً مع الاختناقات المرورية وتغيير أسلوب القيادة، والتي تتناسب جميعها مع نظام المعلومات والترفيه MBUX الذي يتفاعل ويقدم كافة التفاصيل التي تكون ضمن دائرة اهتماماتك.
وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لشركة الجفالي للسيارات السيد جنكيز خان بأن هذه الاتفاقية تعكس حرص شركة المفتاح لتأجير السيارات على تنوع الخيارات المتاحة أمام عملائها خصوصاً من السيارات الكهربائية التي تعد سيارات المستقبل لأسباب ومزايا متنوعة، وتابع قائلاً: يتحول العالم بشكل متسارع نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية، والمملكة أخذت هذا الأمر بجدية كبيرة وقامت بقفزات هائلة في هذا المضمار عبر إعلانها عن الاعتماد على هذا النوع من المركبات بشكل كامل في المدن الجديدة مثل ذا لاين ومشاريع البحر الأحمر وغيره، حيث توافق توجّهات رؤية المملكة 2030 مع استراتيجية مرسيدس-بنز في التحوّل التدريجي لإنتاج سيارات صديقة للبيئة لتكون مستقبل سياراتها.
وعلق السيد صالح الجروي نائب الرئيس التنفيذي لشركة المفتاح لتأجير السيارات على هذه الشراكة قائلاً: "تشهد صناعة السيارات تغيرات مختلفة، حيث تتبنى العديد من الشركات المصنعة نهجاً جديداً بالتوجه نحو صناعة السيارات الكهربائية فقط في إنتاجها. انطلاقا من هذه المتغيرات، حرصت شركة المفتاح لتأجير السيارات، وذلك استنادا على أنها واحدة من الشركات الرائدة والقيادية في السوق، على أن تكون رائدة وسبّاقة في إدخال السيارات الكهربائية في صناعة التأجير وأسطولها على حد سواء، مما يمكن الشركة أيضًا من المساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بما يخص القطاع اللوجستي والحفاظ على البيئة.