الجفالي للسيارات تزود المفتاح للتأجير بسيارات Mercedes-Benz EQS الكهربائية

وعلق السيد صالح الجروي نائب الرئيس التنفيذي لشركة المفتاح لتأجير السيارات على هذه الشراكة قائلاً: "تشهد صناعة السيارات تغيرات مختلفة، حيث تتبنى العديد من الشركات المصنعة نهجاً جديداً بالتوجه نحو صناعة السيارات الكهربائية فقط في إنتاجها. انطلاقا من هذه المتغيرات، حرصت شركة المفتاح لتأجير السيارات، وذلك استنادا على أنها واحدة من الشركات الرائدة والقيادية في السوق، على أن تكون رائدة وسبّاقة في إدخال السيارات الكهربائية في صناعة التأجير وأسطولها على حد سواء، مما يمكن الشركة أيضًا من المساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بما يخص القطاع اللوجستي والحفاظ على البيئة.