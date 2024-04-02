"عش بصحة".. اختار المشوي واستبدل الخبز الأبيض بالخس عند طلب الوجبات من المطاعم

نصحت منصة التوعية بوزارة الصحة "عش بصحة" بالاختيار الذكي والصحي عند طلب الوجبات من المطاعم، والتأكيد على اختيار الأطعمة الصحية قليلة الملح والدهون المشبعة والغنية بالألياف.
وأوضح حساب "عش بصحة" في انفوجرافيك على "إكس": يمديك.. تختار أكل صحي أكثر عندما تطلب من المطاعم خارج المنزل، مثل الأكل المشوي بدلاً من المقلي واستبدال الخبز الأبيض بالخس أو خبز النخالة في وجبات البرجر والشاورما وغيرها.
وأضاف: الأطعمة الصحية تعتبر قليلة الملح والدهون المشبعة الضارة وغنية بالمكونات المفيدة مثل مضادات الأكسدة والألياف.