"عش بصحة".. اختار المشوي واستبدل الخبز الأبيض بالخس عند طلب الوجبات من المطاعم

وأوضح حساب "عش بصحة" في انفوجرافيك على "إكس": يمديك.. تختار أكل صحي أكثر عندما تطلب من المطاعم خارج المنزل، مثل الأكل المشوي بدلاً من المقلي واستبدال الخبز الأبيض بالخس أو خبز النخالة في وجبات البرجر والشاورما وغيرها.