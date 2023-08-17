"الجلاجل" في الهند للمشاركة باجتماعات وزراء الصحة والمالية المشترك لـ"العشرين"

يشارك وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل في اجتماعات وزراء الصحة والمالية المشترك لمجموعة دول العشرين في الهند خلال يومي 18 و19 من أغسطس الحالي.
ويهدف اجتماع وزراء الصحة لدول المجموعة الذي يُعقد تحت شعار (كوكب واحد.. عائلة واحدة.. مستقبل واحد)، إلى تعزيز التعاون بين دول المجموعة والمنظمات الصحية العالمية في مجال الصحة العامة؛ تمهيدًا لبناء شبكة صحية عالمية يتم من خلالها رفع معدلات التنسيق لتوفير العلاجات واللقاحات والتشخيص المبكر.
وتناقش الاجتماعات مجموعة من المبادرات التي سبق أن قدّمتها المملكة في قمة المجموعة بالرياض عام 2020 التي تشمل مبادرة منصة دعم اللقاحات، ومبادرة الصحة الرقمية، ومركز الجودة الصحي، بالإضافة إلى الدعوة لمؤتمر عالمي لتوحيد الجهود في سبيل القضاء على الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.
وتضم اجتماعات المجموعة عددًا من اللقاءات الجانبية بين الوزراء وقادة المؤسسات الدولية المعنية بالصحة العامة وتصاحبها جلسات نقاش وحوارات بنظام الطاولة المستديرة.