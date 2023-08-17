"الجلاجل" في الهند للمشاركة باجتماعات وزراء الصحة والمالية المشترك لـ"العشرين"

وتناقش الاجتماعات مجموعة من المبادرات التي سبق أن قدّمتها المملكة في قمة المجموعة بالرياض عام 2020 التي تشمل مبادرة منصة دعم اللقاحات، ومبادرة الصحة الرقمية، ومركز الجودة الصحي، بالإضافة إلى الدعوة لمؤتمر عالمي لتوحيد الجهود في سبيل القضاء على الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.