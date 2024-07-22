في عملك ومنزلك ولراحتك.. توضيح من "المسند" عن "الحرارة والرطوبة المثالية صيفاً"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن درجة الحرارة المثالية للإنسان تعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك النشاطات التي يقوم بها، واللباس الذي يرتديه، ومستوى النشاط البدني، وظروف الرطوبة النسبية.