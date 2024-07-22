في عملك ومنزلك ولراحتك.. توضيح من "المسند" عن "الحرارة والرطوبة المثالية صيفاً"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن درجة الحرارة المثالية للإنسان تعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك النشاطات التي يقوم بها، واللباس الذي يرتديه، ومستوى النشاط البدني، وظروف الرطوبة النسبية.
وأوضح "المسند" أن درجة الحرارة المثالية للشعور بالراحة داخل المنزل أو في بيئة العمل تتراوح بوجه عام بين 22 درجة مئوية (كحد أدنى) و25 درجة مئوية (كدرجة مُثلى) و26 مئوية (كحد أعلى)، عندها قد لا يحتاج الإنسان إلى تشغيل وسائل التدفئة أو التبريد، وذلك في فصل الصيف.
وأضاف: "درجة الرطوبة النسبية المثالية في المنزل أو في بيئة العمل تتراوح بين 30% و40%.
وتابع: من جهة أخرى الحفاظ على درجة حرارة مناسبة يساعد في تحسين النوم، زيادة الإنتاجية، تقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالحرارة أو البرودة الشديدة، ويوفر بيئة مريحة للأفراد داخل المنازل أو في أماكن العمل، هذا والله أعلم".