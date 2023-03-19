أنهى عاماً من الانقطاع بـ "إعادة تغريد".. حساب "النقل العام بالرياض" على "تويتر" يطل على متابعيه مجدداً

أطل الحساب الرسمي لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض على تويتر "النقل العام لمدينة الرياض" على متابعيه قبل ساعات وبعد انقطاع قارب عام كامل منذ آخر تغريدة للحساب والتي كانت تهنئة بدخول شهر رمضان وذلك في أبريل من العام الماضي 2022.
وقبل ساعات وبالتزامن مع إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إطلاق المرحلة الأولى من خدمة "حافلات الرياض"، عاد حساب "النقل العام لمدينة الرياض" بإعادة تغريدتَيْن لحسابٍ غير موثّق بمسمّى "Riyadh bus" تضمنت الأولى فيديو تعريفياً حول انطلاق #حافلات_الرياض، وكيفية استخدام الحافلة.
وجاءت إعادة التغريد الثانية للحساب نفسه Riyadh bus -الذي يعرّف نفسه بأنه الحساب الرسمي لمشروع حافلات الرياض- وكانت تتعلق أيضا بإطلاق المرحلة الأولى من خدمة "حافلات الرياض".
وكانت قد أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إطلاق المرحلة الأولى من خدمة "حافلات الرياض"، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وتتضمن هذه المرحلة تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل 15 مساراً ضمن مسارات شبكة "حافلات الرياض" والبالغ إجماليها 86 مساراً.
وأوضحت الهيئة أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "حافلات الرياض" الذي تمّ تطويره كأحد المشاريع الإستراتيجية الهادفة لخدمة احتياجات التنقل في المدينة، وإحداث نقلة نوعية في قطاع النقل العام، وتعزيز ترابط أجزاء العاصمة، ورفع مستوى جودة الحياة لسكانها ولزوّارها، سوف تتلوه بالتدريج مراحل تشغيل الخدمة تباعاً والبالغة خمس مراحل.