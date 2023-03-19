أنهى عاماً من الانقطاع بـ "إعادة تغريد".. حساب "النقل العام بالرياض" على "تويتر" يطل على متابعيه مجدداً

أطل الحساب الرسمي لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض على تويتر "النقل العام لمدينة الرياض" على متابعيه قبل ساعات وبعد انقطاع قارب عام كامل منذ آخر تغريدة للحساب والتي كانت تهنئة بدخول شهر رمضان وذلك في أبريل من العام الماضي 2022.