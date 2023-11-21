قصر بيان.. ولي عهد الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد

وحضر الاستقبال، الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب الأمير تركي بن محمد بن فهد حمد بن سليمان السليم؛ فيما حضره من الجانب الكويتي، وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب ولي العهد مازن عيسى العيسى.