قصر بيان.. ولي عهد الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد

استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، في قصر بيان، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق لسموه.
ونقل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وولي عهد دولة الكويت.
وقد حمل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، ولأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.
وشهد الاستقبال، تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.
وحضر الاستقبال، الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب الأمير تركي بن محمد بن فهد حمد بن سليمان السليم؛ فيما حضره من الجانب الكويتي، وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب ولي العهد مازن عيسى العيسى.