"جميعها سهلة".. "الحج" توضح خيارات القدوم للمقيمين في دول الخليج لأداء المناسك

وكتبت: بإمكانكم تأدية مناسك العمرة بكل يسر وسهولة من خلال التقديم على إحدى التأشيرات التالية: حجز تأشيرة العمرة عن طريق شراء الباقة، عبر منصة "نسك"، أو التأشيرة السياحية، من خلال التقديم على تأشيرة الزيارة السياحية، عبر موقع وزارة الخارجية، أو تأشيرة المرور، والحصول عليها عند الحجز عبر الخطوط السعودية أو طيران "ناس".