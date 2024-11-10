"جميعها سهلة".. "الحج" توضح خيارات القدوم للمقيمين في دول الخليج لأداء المناسك

وجهت وزارة الحج والعمرة، عدة نصائح للمقيمين في دول الخليج الراغبين بزيارة البيت العتيق.
وقالت: "إذا كنت تُقيم في أيٍ من دول الخليج، وتنوي أداء العمرة، أمامك مجموعة من خيارات القدوم، وجميعها سهلة وميسّرة، لأن مكة والمدينة في انتظاركم بشوق".
وتحت عنوان "للمقيمين في دول الخليج الراغبين بزيارة البيت العتيق"، نشرت وزارة الحج "إنفوجرافيك"، عبر منصة "إكس".
وكتبت: بإمكانكم تأدية مناسك العمرة بكل يسر وسهولة من خلال التقديم على إحدى التأشيرات التالية: حجز تأشيرة العمرة عن طريق شراء الباقة، عبر منصة "نسك"، أو التأشيرة السياحية، من خلال التقديم على تأشيرة الزيارة السياحية، عبر موقع وزارة الخارجية، أو تأشيرة المرور، والحصول عليها عند الحجز عبر الخطوط السعودية أو طيران "ناس".
كما نبهت وزارة الحج والعمرة، أنه لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة، يتوجب إصدار التصاريح من خلال تطبيق "نسك".