384 موظفًا بأمانة الطائف يقدمون الخدمات البلدية في إجازة العيد

وأهابت أمانة الطائف بالمواطنين والمقيمين التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات مشاهدة لرقم البلاغات الموحد 940 والتي تعمل على مدار الساعة وتستقبل الشكاوى والبلاغات وتقوم بنقلها لفرق العمل الميدانية، وستتم معالجة أي ملاحظة في وقتها بإذن الله، كما يتم استقبال الملاحظات عبر منصة "بلدي" وتطبيق "صوّر وارسل" واتخاذ اللازم حيالها.