384 موظفًا بأمانة الطائف يقدمون الخدمات البلدية في إجازة العيد
اعتمد أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، مرابطة 384 موظفًا بالأمانة خلال إجازة عيد الفطر المبارك للعام الحالي، لتقديم الخدمات الضرورية والحيوية والتي تشمل الأعمال الخدمية وبرنامج المتابعة والرقابة على المنشآت المعمارية والتعديات والإحداثيات على أراضي الغير والأراضي الحكومية.
كما تشمل الأعمال التي ستقدمها الأمانة خلال الإجازة ضبط التجاوزات والمخالفات بالأسواق ومحال بيع المواد الغذائية والمطاعم والمرافق التابعة، والاستمرار في سقيا الأشجار وصيانة مرافق الحدائق والمتنزهات وغيرها من الخدمات البلدية الضرورية.
وتقدم البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية خدماتها الرقابية المكثفة على مدار أيام الإجازة، ويتم ضبط المخالفات وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين، والتأكد من كفاءة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والزوار.
وأهابت أمانة الطائف بالمواطنين والمقيمين التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات مشاهدة لرقم البلاغات الموحد 940 والتي تعمل على مدار الساعة وتستقبل الشكاوى والبلاغات وتقوم بنقلها لفرق العمل الميدانية، وستتم معالجة أي ملاحظة في وقتها بإذن الله، كما يتم استقبال الملاحظات عبر منصة "بلدي" وتطبيق "صوّر وارسل" واتخاذ اللازم حيالها.