نائب أمير مكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز مساء أمس عدداً من الأمراء والعلماء وأعضاء السلك الدبلوماسي وقادة القطاعات العسكرية ومديري الجهات الحكومية بالمنطقة وجمعاً من المواطنين الذين قدِموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر السعيد.