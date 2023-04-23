نائب أمير مكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز مساء أمس عدداً من الأمراء والعلماء وأعضاء السلك الدبلوماسي وقادة القطاعات العسكرية ومديري الجهات الحكومية بالمنطقة وجمعاً من المواطنين الذين قدِموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر السعيد.
وخلال الاستقبال هنأهم نائب أمير منطقة مكة المكرمة بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأمنها واستقرارها، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.
من جهتهم، قدّم الحضور التهنئة لنائب أمير المنطقة بهذه المناسبة، وباركوا له نجاح الخطط التنفيذية لشهر رمضان المبارك، والتي أخذت في الاعتبار الحرص على خدمة قاصدي المسجد الحرام، وتسخير كل الإمكانات لأداء ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن وسلامة.