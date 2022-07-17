"تداول السعودية" تُطلق مؤشر "تاسي" المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

كما تمّ الإعلان عنه مسبقاً، ستقوم تداول السعودية بالتعاون مع اللجنة الشرعية الاستشارية التي تتكوّن من ممثلين عن كبرى المؤسسات المالية بالعمل على إرساء أعلى معايير الحوكمة، إضافة إلى ضمان التزام مكونات المؤشر بالضوابط الشرعية الموحدة للاستثمار على أساس معايير واضحة وشفافة، كما ستتولى اللجنة مسؤولية الإشراف والموافقة على قائمة الشركات المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل دوري.