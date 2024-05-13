بالفيديو.. "هلال تبوك" يقيم ممرًّا شرفيًّا للمعلم "البلوي" ويُكرِّمه بعد إنقاذه طالبًا من حالة اختناق

أقام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك اليوم ممرًّا شرفيًّا وتصفيقًا حارًّا تكريمًا للمعلم عائد البلوي، الذي أنقذ طالبًا من حالة اختناق الخميس الماضي، وهي القصة التي نشرتها "سبق" في حينها.
وقدم التكريم مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي في مقر فرع الهيئة بالمنطقة، وسبق التكريم تقديم الشكر للمعلم بعد نشر الواقعة الخميس الماضي؛ إذ وجّه المدير العام لفرع الهيئة جزيل الشكر والتقدير للمعلم عايد البلوي، مقدمًا له الدعوة لزيارة فرع الهيئة بالمنطقة لتكريمه، وتقديم الشكر له، والاحتفاء به وبعمله البطولي والإنساني في إنقاذ حياة أحد الطلاب، وهو ما تم اليوم.
وكان "البلوي"، المعلم في ابتدائية الرازي بتبوك، قد أنقذ طالبًا من حالة اختناق بالمدرسة.
وأظهر مقطع فيديو، نشرته "سبق"، حالة الإنقاذ التي لم تستغرق دقائق؛ إذ فتح مجرى التنفس من "قطعة خبز"، كان يأكلها الطالب.