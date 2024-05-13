بالفيديو.. "هلال تبوك" يقيم ممرًّا شرفيًّا للمعلم "البلوي" ويُكرِّمه بعد إنقاذه طالبًا من حالة اختناق

وقدم التكريم مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي في مقر فرع الهيئة بالمنطقة، وسبق التكريم تقديم الشكر للمعلم بعد نشر الواقعة الخميس الماضي؛ إذ وجّه المدير العام لفرع الهيئة جزيل الشكر والتقدير للمعلم عايد البلوي، مقدمًا له الدعوة لزيارة فرع الهيئة بالمنطقة لتكريمه، وتقديم الشكر له، والاحتفاء به وبعمله البطولي والإنساني في إنقاذ حياة أحد الطلاب، وهو ما تم اليوم.