"السليمان" يرد على أُمٍّ تركت طفلتها أمام التلفاز بضع دقائق ووجدتها متوفاة بسبب تماس كهربائي

وأضاف: إذا كان هذا تفريطًا من الأم أو الأب بوضع الحديد الذي ينقل الكهرباء فهذا يشكل خطورة، والطفلة صغيرة، تحبو وتتحرك، فنقول إن هذا تفريط من الوالدين، ويُعد من القتل خطأ؛ وهنا يُلزم كل مهما بما يتعلق بالدية والكفارة، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرَيْن متتابعَيْن، فإذا لم تستطيعا الصيام فيبقى في ذمتكما حتى تستطيعا؛ لأن كليكما مفرط.