"السليمان" يرد على أُمٍّ تركت طفلتها أمام التلفاز بضع دقائق ووجدتها متوفاة بسبب تماس كهربائي

رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان على أُمٍّ تركت طفلتها أمام التلفاز وحدها، وغفلت عنها بضع دقائق، ولما عادت وجدتها متوفاة بسبب تماس كهربائي، وقال إن هذا يعتبر من التفريط والقتل خطأ في هذه الحالة.
وفي التفاصيل، أوضح الشيخ السليمان في برنامج فتاوى، الذي يبث على القناة السعودية، أن وضع الوالدين التلفاز على صندوق حديد "التنكة"، والعلم بخطورة وجود تماس كهربائي في هذا المكان، يعتبر من التفريط به.
وأضاف: إذا كان هذا تفريطًا من الأم أو الأب بوضع الحديد الذي ينقل الكهرباء فهذا يشكل خطورة، والطفلة صغيرة، تحبو وتتحرك، فنقول إن هذا تفريط من الوالدين، ويُعد من القتل خطأ؛ وهنا يُلزم كل مهما بما يتعلق بالدية والكفارة، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرَيْن متتابعَيْن، فإذا لم تستطيعا الصيام فيبقى في ذمتكما حتى تستطيعا؛ لأن كليكما مفرط.
وتابع الدكتور "السليمان": أما إذا لم يكن هناك تماس كهربائي أو تفريط من الوالدين، وكان المكان آمنًا على الطفلة، فلا شيء عليهما.