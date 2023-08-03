في 30 يوماً فقط وبأعلى جودة.. 98 ألف خدمة يقدمها "السعودي للأعمال" للمستثمرين

وتجاوز عدد المستفيدين من خدمات المركز في الفروع المكانية 24 ألف مستفيد من المستثمرين وأصحاب الأعمال، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة عبر "منصة الأعمال" التابعة للمركز 59.860 مستفيداً، بينما سجلت إحصائية الخدمات المقدمة عبر المنصة 65.162 خدمة، أبرزها الخدمات المتعلقة بإصدار وتعديل السجلات التجارية.