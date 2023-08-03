في 30 يوماً فقط وبأعلى جودة.. 98 ألف خدمة يقدمها "السعودي للأعمال" للمستثمرين

قدّم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، أكثر من 98 ألف خدمة، للمستثمرين وأصحاب الأعمال في المملكة خلال الشهر الماضي، عبر فروعه المكانية و"منصة الأعمال" التابعة له، بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال، وذلك في إطار سعي المركز لتقديم الخدمات الحكومية المتعلقة بقطاع الأعمال بأعلى جودة وسلاسة عبر جهة واحدة.
وتجاوز عدد المستفيدين من خدمات المركز في الفروع المكانية 24 ألف مستفيد من المستثمرين وأصحاب الأعمال، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة عبر "منصة الأعمال" التابعة للمركز 59.860 مستفيداً، بينما سجلت إحصائية الخدمات المقدمة عبر المنصة 65.162 خدمة، أبرزها الخدمات المتعلقة بإصدار وتعديل السجلات التجارية.
واستقبل مركز الاتصال التابع للمركز 63.735 طلباً عن طريق المكالمات الهاتفية وقنوات التواصل الاجتماعي، بينما تجاوزت القوائم المالية التي تمت مراجعتها عبر برنامج قوائم 10.267 قائمة مالية.
وتُظهر تقارير المركز وصول إجمالي الخدمات التي قدّمها لقطاع الأعمال منذ إنشائه في عام 2020م إلى 788.828 خدمة، إلى جانب تجاوز الطلبات المنجزة عبر "منصة الأعمال" 460 ألف طلب بمتوسط 2500 طلب يومياً.
ويؤدي المركز عدداً من الأدوار؛ أبرزها اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية ومراجعتها، وإعادة هندستها؛ لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفةً، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية؛ للوصول إلى بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن المركز السعودي للأعمال يوفر خدمات أكثر من 65 جهة حكومية معنية بقطاع الأعمال في فروعه الـ17، التي تتوزع على 14 مدينة في أنحاء المملكة، وتتيح أكثر من 750 خدمة في مكان واحد، في حين تقدم "منصة الأعمال" الرقمية خدمات ذات قيمة نوعية.