"سيكو" تعيد إطلاق ساعة معتمدة من "ناسا"... ما قصتها؟

أعلنت شركة "سيكو" المتخصصة في تصنيع الساعات، إطلاق ساعة "رائد الفضاء" المعتمدة من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" والمستوحاة من حقبة مكوك الفضاء.
وأشارت "سيكو" إلى أن إصدارها الرقمي الجديد من الساعة التي اختارها العديد من رواد الفضاء لارتدائها عند انطلاقهم في رحلاتهم الفضائية، يتمتع بميزات جديدة.
وأشارت إلى أن ساعة "أيه 829 سبورتس 100" المعروفة باسم "روتوكول" ارتداها فيما سبق 40 رائد فضاء في مهامتهم مع "ناسا".
وطرحت هذه الساعات لأول مرة عام 1982، وسيتم إطلاق إصدارها الجديد في نوفمبر المقبل.
ويعتمد تصميم الساعة الجديد على تقنية الكوارتز الرقمية لاستعادة أرشيف الثمانينات ورحلات الفضاء.
ومثل الإصدار الأصلي الذي مضى عليه 40 عامًا، تتوفر الإصدارات الجديدة بثلاثة ألوان: الأسود والأصفر، والأزرق والفضي، والأحمر والأسود.
وأشارت "سيكو" إلى أن الساعة المعاد إصدارها مفتوحة حاليا لباب الطلب المسبق مقابل 640 دولار أمريكي تقريبا.