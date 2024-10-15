تقارير صحفية تكشف عن اقتراب المغربي حكيم زياش نجم غلطة سراي من الدوري السعودي

ولم يتمكن زياش الذي انتقل إلى غلطة سراي الصيف الماضي، من اللعب مع فريقه منذ بداية الموسم إلا في 4 مباريات؛ بسبب الإصابات، كما لم يشارك في معسكر منتخب بلاده لعدم جاهزيته.