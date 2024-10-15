تقارير صحفية تكشف عن اقتراب المغربي حكيم زياش نجم غلطة سراي من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن موقف انتقال المغربي حكيم زياش، نجم غلطة سراي التركي، للدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.
وأفادت صحيفة "fotomac" بحسب عدد من الأخبار المتداولة، بأن حكيم زياش، سيترك فريقه التركي ويذهب إلى السعودية في الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة التركية إلى أن اللاعب المغربي الذي يحظى باهتمام كبير من قِبَل أندية الدوري السعودي للمحترفين؛ قد يغادر بالفعل ناديه التركي وينتقل إلى السعودية.
ولم يتمكن زياش الذي انتقل إلى غلطة سراي الصيف الماضي، من اللعب مع فريقه منذ بداية الموسم إلا في 4 مباريات؛ بسبب الإصابات، كما لم يشارك في معسكر منتخب بلاده لعدم جاهزيته.
ويستمر حكيم زياش مع غلطة سراي حتى عام 2025، مع وجود بند لتمديد عقده لمدة موسم آخر، كما تبلغ قيمته السوقية نحو 7 ملايين يورو.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق، أن زياش قد تلقى عرضًا ضخمًا من نادي الشباب في الصيف الماضي، ولكن لم يتلقَّ أي عروض رسمية.
وانتقل حكيم زياش البالغ من العمر 31 عامًا، رسميًّا لصفوف غلطة سراي في بداية يوليو الجاري، بعد نهاية فترة إعارته من تشيلسي الإنجليزي.