"تعليم الرياض" تبدأ إنهاء إجراءات المرشحين والمرشحات للتوظيف التعاقدي للوظائف التعليمية

وتتضمن إجراءات التوظيف عقد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات وإحضار المستندات والمسوغات المطلوبة كصورة الهوية الوطنية مع الأصل، وصورة من السجل الأكاديمي مع الأصل، وصورة من وثيقة التخرج مع الأصل، وصورة من الرخصة المهنية مع الأصل، وحساب بنكي بالآيبان مصدق من البنك، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.