السعودية تؤكد دعمها للجهود العالمية للتنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض في ديسمبر المقبل

وشمل برنامج الوفد في المؤتمر الذي استضافته مدينة كالي الكولومبية، بمشاركة مندوبين من 196 دولة، بينهم 140 وزيرًا وسبعة رؤساء، اجتماع الأطراف السادس عشر في اتفاقية التنوع الأحيائي، واجتماع الأطراف الحادي عشر في بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية، واجتماع الأطراف الخامس في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، إضافة للاجتماع رفيع المستوى الذي يناقش موضوعات تتعلق بتنفيذ إطار كونمينغ مونتريال العالمي للتنوع الأحيائي.