"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار وضباب وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابا مع تدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن، وتشهد المنطقة ضبابا كثيفا وشبه انعدام للرؤية على الخفجي والنعيرية وقرية العليا والبطحاء والعديد وسلوى والأحساء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.