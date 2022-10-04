"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار وضباب وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار وضباب وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والشمالية وحائل والجوف والباحة وجازان ومكة المكرمة وعسير .
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابا مع تدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن، وتشهد المنطقة ضبابا كثيفا وشبه انعدام للرؤية على الخفجي والنعيرية وقرية العليا والبطحاء والعديد وسلوى والأحساء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطار رعدية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير أيضا أمطار رعدية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطار رعدية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة أضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطار رعدية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الجوف رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة رفحاء والعويقلية وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة حائل رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الشنان والكهفة وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة والمستجدة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.