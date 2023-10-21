وزارة الاستثمار: المملكة تعتمد منهجية جديدة لاحتساب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر

وذكر أن البيانات أكدت على تحسن أداء المملكة في تكوين رأس المال الثابت والاستثمار الأجنبي المباشر؛ ما يعزّز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، مضيفًا أن المملكة تحرص على إبقاء المستثمرين على اطلاع دائم على أهم المؤشرات والبيانات في الاقتصاد السعودي، وما يتوفر فيه من فرص استثمارية نوعية عديدة، من خلال منصة "استثمر في السعودية" التي تعرض الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.