أمير الشرقية: للرأي أهميته إذا كان نابعاً من مسؤولية وحرص على المصلحة العامة

استقبل أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية لكتاب الرأي وعددًا من المنتسبين.
وخلال اللقاء نوه أمير المنطقة بجهود كتاب الرأي في الصحف والمواقع الإلكترونية، وما يقدمونه من رؤى وأطروحات تصب في خدمة الوطن والذود عنه، ورفع المقترحات والملاحظات التي من شأنها المساهمة في التنمية ورفع معدلات جودة الحياة.
وقال الأمير سعود بن نايف: "للرأي أهميته، خاصةً إذا كان نابعاً من مسؤولية وحرص على المصلحة العامة، فهو يساعد على لفت نظر صاحب القرار، لما فيه المصلحة للوطن والمواطن، والإعلام بكافة مكوناته عليه مسؤولية عالية، ومن المهم أن يتمسك بأخلاقيات المهنة وقواعد العمل السليمة".
ولفت أن المنطقة الشرقية وفي ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة- رعاها الله- تشهد تنمية مستدامة، وقال: "نلاحظ الإنجازات التي حققتها رؤية السعودية 2030، والتي يقودها سمو ولي العهد ولازالت الآمال فيها كبيرة، وندعو الله أن يديم على وطننا نعم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار".
من جانبه رفع نائب رئيس الجمعية السعودية لكتاب الرأي والرئيس التنفيذي خالد السليمان شكره لأمير المنطقة الشرقية على الاستقبال وحسن اللقاء.