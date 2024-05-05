أمير الشرقية: للرأي أهميته إذا كان نابعاً من مسؤولية وحرص على المصلحة العامة

وقال الأمير سعود بن نايف: "للرأي أهميته، خاصةً إذا كان نابعاً من مسؤولية وحرص على المصلحة العامة، فهو يساعد على لفت نظر صاحب القرار، لما فيه المصلحة للوطن والمواطن، والإعلام بكافة مكوناته عليه مسؤولية عالية، ومن المهم أن يتمسك بأخلاقيات المهنة وقواعد العمل السليمة".