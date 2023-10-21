استياء بين ذوي الإعاقة من مركبات أصحاء يستخدمون مواقفهم الخاصة

استاء عدد من ذوي الإعاقة من وجود مركبات لا يعاني أصحابها أي ظروف خاصة، ويستخدمون مواقفهم للوقوف فيها وهم بكامل صحتهم؛ ما يجعل صاحب الموقف المحتاج يبحث عن موقف آخر، أو ينتظر في مركبته لحين خروج المركبة الأخرى.
وقال أحد ذوي الإعاقة لـ"سبق": إننا نناشد جهات الاختصاص، المتمثلة في الإدارة العامة للمرور ووزارة الموارد البشرية، ربط إصدار هذه الاستيكرات إلكترونيًّا؛ لمنع التلاعب بها؛ فلا يحتاج الأمر من بعض الأشخاص إلا أن يقوم بطباعتها وتغليفها، ووضعها على مركبته، واستخدام مواقف ذوي الإعاقة.
"سبق" بدورها رصدت بعض المركبات، يستخدم أصحابها الملصق الخاص بمركبات المعاقين، ويضعه في مقدمة المركبة، ويستخدم مواقف ذوي الإعاقة، وهم لا يشكون من أي إعاقة، مستغلين سهولة الحصول على استيكر الوقوف في مواقف ذوي الإعاقة.
وبحسب معلومات "سبق" فإن إحدى المعدات الخاصة بالعمالة وُجد عليها مثل هذا الاستيكر، وهي متوقفة منذ أيام عدة في أحد مواقف ذوي الإعاقة.
يُشار إلى أن من ضمن شروط صرف الملصق للسيارات الخاصة أن تكون باسم المعاق، أو بتفويض رسمي مدته الزمنية محددة من صاحب السيارة إذا لم تكن باسم المعاق، ويعاد الملصق أو أجزاء منه عند انتهاء مدة التفويض.