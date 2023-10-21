استياء بين ذوي الإعاقة من مركبات أصحاء يستخدمون مواقفهم الخاصة

استاء عدد من ذوي الإعاقة من وجود مركبات لا يعاني أصحابها أي ظروف خاصة، ويستخدمون مواقفهم للوقوف فيها وهم بكامل صحتهم؛ ما يجعل صاحب الموقف المحتاج يبحث عن موقف آخر، أو ينتظر في مركبته لحين خروج المركبة الأخرى.