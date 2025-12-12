تنظيم الإعلام: 3,998 ترخيصًا مهنيًا و«موثوق» ورخصًا إعلامية.. وتحديثات مستمرة للأنظمة

كما استعرضت الهيئة في نشرتها الشهرية مراحل تطور نظام الإعلام في المملكة منذ 20 أغسطس 1981، تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 169 بشأن السياسة الإعلامية، مرورًا بـنظام المطبوعات والنشر، وصدور اللائحة التنظيمية لنظام الإعلام المرئي والمسموع عام 1439هـ، واللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني في العام نفسه، وصولًا إلى التحديثات التي طرأت على اللوائح الإعلامية، مؤكدةً استمرار تطوير الأنظمة الإعلامية في المملكة.