تنظيم الإعلام: 3,998 ترخيصًا مهنيًا و«موثوق» ورخصًا إعلامية.. وتحديثات مستمرة للأنظمة

أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام خلال شهر نوفمبر عددًا من التراخيص والإجازات في قطاعات الإعلام والنشر والمحتوى، ضمن أعمالها التنظيمية والتطويرية، بلغ مجموعها 3,998 إجراءً شملت تراخيص مهنية ورخصًا إعلامية وخدمات فسح محتوى.
وأوضحت الهيئة أنها أصدرت 152 شهادة مهنية للإعلاميين، و711 رخصة «موثوق»، فيما فسحت 1,771 كتابًا، إلى جانب إصدار 1,160 رخصة إعلامية.
وفي جانب المحتوى، أبانت الهيئة أنها فسحت 74 محتوى لمسلسلات، و53 فيلمًا للعرض في دور السينما، إضافة إلى 77 لعبة إلكترونية.
كما استعرضت الهيئة في نشرتها الشهرية مراحل تطور نظام الإعلام في المملكة منذ 20 أغسطس 1981، تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 169 بشأن السياسة الإعلامية، مرورًا بـنظام المطبوعات والنشر، وصدور اللائحة التنظيمية لنظام الإعلام المرئي والمسموع عام 1439هـ، واللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني في العام نفسه، وصولًا إلى التحديثات التي طرأت على اللوائح الإعلامية، مؤكدةً استمرار تطوير الأنظمة الإعلامية في المملكة.