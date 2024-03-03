"وزارة النقل"⁩ تطرح 27 وظيفة شاغرة للتقديم على برنامج الكفاءات والمتعاقدين

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن توفر (27) وظيفة شاغرة، على برنامج الكفاءات والمتعاقدين، والتقديم سيكون متاحًا من ( 4 إلى 16) مارس 2024م.
وتضمنت الوظائف المطروحة: مدير عام تنمية القطاع، مستشارين في: الاستثمار والأعمال والمشاريع، واستشاري تطوير أعمال، ومديرين لإدارات: الالتزام لكفاءة القطاع، والتقييم لكفاءة القطاع، والشراكات والتطوير، والمحتوى المحلي، والمشاريع، ومدير لقسم التغيير في المشاريع، مدير الحوكمة والتقارير، مدير قسم الثقافة والتطوير، مدير مشاريع.
كما تضمنت: اختصاصي أول أداء للاستراتيجية المؤسسية، واختصاصي أول تطوير للاستراتيجية المؤسسية، واختصاصي أول تخطيط ومتابعة التغيير، واختصاصي أول إدارة تغيير، واختصاصي إدارة مشاريع متقدم أول، واختصاصي متقدم سياسات وإجراءات.
وتضمنت كذلك وظائف بمهام مسؤول إدارة البيانات، ومسؤول حوكمة البيانات، واختصاصي حوكمة، واختصاصي استثمار، واختصاصي مالي.
ويمكن للراغبين الاطلاع على شروط هذه الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط الإلكتروني: https://is.gd/htLUTy .