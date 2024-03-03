"وزارة النقل"⁩ تطرح 27 وظيفة شاغرة للتقديم على برنامج الكفاءات والمتعاقدين

وتضمنت الوظائف المطروحة: مدير عام تنمية القطاع، مستشارين في: الاستثمار والأعمال والمشاريع، واستشاري تطوير أعمال، ومديرين لإدارات: الالتزام لكفاءة القطاع، والتقييم لكفاءة القطاع، والشراكات والتطوير، والمحتوى المحلي، والمشاريع، ومدير لقسم التغيير في المشاريع، مدير الحوكمة والتقارير، مدير قسم الثقافة والتطوير، مدير مشاريع.