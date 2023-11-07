قصة سجين: مشيت وراء دماغي وصاحبي فسجنت وتدمرت حياتي بسبب المخدرات

وأشار إلى أن سيره وراء دماغه وصاحبه تسبّبا في الزج به إلى السجن وحرمانه من والده ووالدته اللذين علما بالخبر وتدمّرت حياتهما بسبب نجلهما، كما أنه حُرم أيضا من زوجته وطفلته وعمرها 5 سنوات، أي أن بيته كله خرب وتدمر حتى إنه لا يعلم متى سيخرج؟ لافتاً إلى أنه ندم على ما فعل، وعلم أن ملايين الدنيا لا تقابل وضعه بالسجن وحرمانه من أهله.