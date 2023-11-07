قصة سجين: مشيت وراء دماغي وصاحبي فسجنت وتدمرت حياتي بسبب المخدرات

استعرضت وزارة الداخلية قصة سجين تسبّب تهريبه للمخدرات في حرمانه من رؤية أهله، وبينهم والده ووالدته وطفلته وزوجته، وخراب بيته، وتدمير حياته، بسبب وجوده في السجن.
وكشف السجين خلال "فيديو" نشرته الوزارة عبر منصة "إكس"، أن أحد أصحابه عرض عليه تهريب المخدرات من مصر إلى المملكة، ووعده بأنه لن يتم ضبطه، فقام بالسير خلف هذا الكلام ونفّذ خطة صاحبه دون تفكير.
وأوضح أن صاحبه وضع له الحبوب المخدرة داخل اللحوم ووضعها في شنطة، وقال له لو استطعت المرور بها من مصر، ستمر بها إلى داخل المملكة، ثم أرشده إلى شخصٍ آخر سيكون معه داخل المملكة، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن وتمّ ضبطه هو وهذا الشخص.
وأشار إلى أن سيره وراء دماغه وصاحبه تسبّبا في الزج به إلى السجن وحرمانه من والده ووالدته اللذين علما بالخبر وتدمّرت حياتهما بسبب نجلهما، كما أنه حُرم أيضا من زوجته وطفلته وعمرها 5 سنوات، أي أن بيته كله خرب وتدمر حتى إنه لا يعلم متى سيخرج؟ لافتاً إلى أنه ندم على ما فعل، وعلم أن ملايين الدنيا لا تقابل وضعه بالسجن وحرمانه من أهله.