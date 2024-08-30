لجنة إسكان الحجاج تواصل استقبال طلبات تصاريح المباني لإسكان الحجاج لعام 1446هـ

وأوضحت أمانة العاصمة المقدّسة، أن اللجنة بدأت استقبال الطلبات اعتباراً من 1446/1/1هـ، مشيرة إلى استمرارية استقبال الطلبات حتى نهاية شهر رجب 1446هـ، في حين سيكون إصدار التصاريح حتى نهاية شهر شعبان من العام الهجري الجاري.