أمير القصيم يحوّل كرنفال التمور إلى جسر ثقافي عالمي.. ومنظمة شنغهاي تكرّمه بميدالية الإنجاز

وأعرب سمو أمير منطقة القصيم عن اعتزازه بهذا التكريم، منوهًا بما تحقق لكرنفال بريدة للتمور الذي يُعد امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة –أيدها الله–، ويجسد تكامل الجهود في تعزيز مكانة التمور السعودية عالميًا، وتحويل الكرنفال إلى منصة اقتصادية وثقافية وسياحية ذات حضور عالمي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة.