أمير القصيم يحوّل كرنفال التمور إلى جسر ثقافي عالمي.. ومنظمة شنغهاي تكرّمه بميدالية الإنجاز

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لكرنفال بريدة للتمور، "ميدالية الإنجاز" من مركز التكامل والثقافة في منظمة شنغهاي، قدّمها رئيس المركز أشكات باكييف.
ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود سموه المتميزة في الارتقاء بكرنفال بريدة للتمور وتعزيز الجوانب الثقافية والحضارية من خلال منتج التمور، الذي يُعد أحد مكونات الهوية السعودية الأصيلة، إضافة إلى دوره في ربط هذا المنتج الاستراتيجي بحركة التجارة الدولية عبر "طريق التمور الدولي" المرتبط بطريق الحرير.
وأكد باكييف أن تقديم "ميدالية الإنجاز" لسمو أمير منطقة القصيم ليس تكريمًا عاديًا، بل هو تكريم عالمي وحضاري وثقافي متعدد الجوانب، نابع من الدول المنتمية لطريق الحرير، تقديرًا لما تحقق من نجاحات نوعية أسهمت في جعل التمور أداة للتواصل الثقافي والاقتصادي بين الشعوب.
وأعرب سمو أمير منطقة القصيم عن اعتزازه بهذا التكريم، منوهًا بما تحقق لكرنفال بريدة للتمور الذي يُعد امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة –أيدها الله–، ويجسد تكامل الجهود في تعزيز مكانة التمور السعودية عالميًا، وتحويل الكرنفال إلى منصة اقتصادية وثقافية وسياحية ذات حضور عالمي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة.