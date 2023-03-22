عادة قديمة تشتهر بها "الشرقية".. "نقصة رمضان" تعود للمنازل بعد توقفها بسبب كورونا

من العادات التي تشتهر بها المنطقة الشرقية ولا زالت متواجدة الى وقتنا الحاضر "نقصة رمضان" وهي من العادات الشعبية القديمة، وهي ما يقدمه الأقارب والجيران لبعضهم البعض قبل وأثناء شهر رمضان.
وقد توقفت "نقصة رمضان" منذ بداية أزمة كورونا وافتقدها الكثير وذلك لما مر به العالم من ظروف وتفشي فيروس كورونا كنوع من الإجراءات الاحترازية.
"نقصة رمضان" هي عادة ذات طابع خاص وذلك لكسرها الأجواء المنزلية وإدخال الفرحة والسرور بين أفراد الأسرة، وهي عبارة عن كسر جمود ومحاولة لاستحضار فرحة رمضان.
وقد ارتبطت "نقصة رمضان" بشهر رمضان بسبب العادات الجميلة في الماضي حيث تقوم ربة الأسرة بإرسال جزء من وجبة الإفطار التي قامت بإعدادها وإرسالها إلى منزل جارتها أو قريبتها، وبعدها تبدأ عملية تبادل أطباق فطور رمضان بين الجيران حتى تحتوي السفرة على أطباق متنوعة من نقصة الجارات والأهل.