عادة قديمة تشتهر بها "الشرقية".. "نقصة رمضان" تعود للمنازل بعد توقفها بسبب كورونا

من العادات التي تشتهر بها المنطقة الشرقية ولا زالت متواجدة الى وقتنا الحاضر "نقصة رمضان" وهي من العادات الشعبية القديمة، وهي ما يقدمه الأقارب والجيران لبعضهم البعض قبل وأثناء شهر رمضان.