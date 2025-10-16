"الغطاء النباتي" يُطلق خدمة إصدار تراخيص التخييم لموسم 2025

وبين المركز الوطني أنه تم توسيع نطاق التخييم ليشمل مواقع إضافية من أراضي الغطاء النباتي التابعة للمركز "المتنزهات الوطنية، المراعي الطبيعية، الغابات"، بعدد من مناطق المملكة؛ ليلبي كافة التطلعات، كما دعا المركز إلى ممارسة التخييم في أراضي الغطاء النباتي والاستمتاع بالهدوء وسط الطبيعة الساحرة والأجواء النقية، مشددًا على أن التخييم دون ترخيص من شأنه أن يعرّض المُخالف لغرامات.