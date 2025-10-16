"الغطاء النباتي" يُطلق خدمة إصدار تراخيص التخييم لموسم 2025

أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر خدمة إصدار تصاريح التخييم للعام الجاري 2025، عبر منصة "نباتي" الإلكترونية، وذلك ضمن جهود تيسير الإجراءات وتنظيم عملية التخييم بالتزامن مع دخول موسم الشتاء.
وأوضح المركز أن الخدمة تمكن الراغبين في التخييم التقديم للحصول على التصريح، من خلال تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل معلومات موقع التخييم، والموافقة على التعهد عبر الرابط الإلكتروني.
وبين المركز الوطني أنه تم توسيع نطاق التخييم ليشمل مواقع إضافية من أراضي الغطاء النباتي التابعة للمركز "المتنزهات الوطنية، المراعي الطبيعية، الغابات"، بعدد من مناطق المملكة؛ ليلبي كافة التطلعات، كما دعا المركز إلى ممارسة التخييم في أراضي الغطاء النباتي والاستمتاع بالهدوء وسط الطبيعة الساحرة والأجواء النقية، مشددًا على أن التخييم دون ترخيص من شأنه أن يعرّض المُخالف لغرامات.
يذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتأثرة بيئياً منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.