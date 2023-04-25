سوق المواشي في نجران.. عمالة سائبة تسيطر على البيع والشراء وتمارس الاستغلال‎

من جهته قال صالح الوايلي: عندما نريد أن نبيع بعض الأغنام التي نملكها ونتوجه إلى السوق نُفاجَأ بأن العمالة تلتقينا في بداية الطريق المؤدي إلى السوق، ويصطفون على الطريق، والبعض منهم يصعد إلى السيارة؛ مما يجبرنا على التوقف والتفاوض معهم خوفًا من سقوط أحدهم من السيارة؛ حتى لا نتحمّل المسؤولية، بالإضافة إلى المبالغ الزهيدة التي يدفعونها ومحاولتهم إقناعنا بالبيع لهم، ثم يبيعون للمستهلك بأسعار أكبر بنسب تصل إلى أكثر من 30 إلى 40%.