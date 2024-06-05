"السديس": نقلة نوعية في عمل المرأة السعودية عززت تجربة القاصدات والزائرات

عززت مشاركة المرأة السعودية في عمل الوكالات النسائية؛ بتفعيل ودعم خطة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، المعدة لحاجَّات بيت الله الحرام في موسم حج 1445هـ، وتحقيق نقلة نوعية في الخِدمات الدينية النسائية المقدمة، وتهيئة البيئة التعبدية المخصصة في الحرمين، وإثراء تجربتهن: دينيًا وعلميًا ومعرفيًا وثقافيًا وتوعويًا وفكريًا، وتمكين أداء الخِدمات الدينية في خصوصية، والاستفادة منها بكفاءة مثلى.