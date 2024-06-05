"السديس": نقلة نوعية في عمل المرأة السعودية عززت تجربة القاصدات والزائرات

عززت مشاركة المرأة السعودية في عمل الوكالات النسائية؛ بتفعيل ودعم خطة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، المعدة لحاجَّات بيت الله الحرام في موسم حج 1445هـ، وتحقيق نقلة نوعية في الخِدمات الدينية النسائية المقدمة، وتهيئة البيئة التعبدية المخصصة في الحرمين، وإثراء تجربتهن: دينيًا وعلميًا ومعرفيًا وثقافيًا وتوعويًا وفكريًا، وتمكين أداء الخِدمات الدينية في خصوصية، والاستفادة منها بكفاءة مثلى.
وفعّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في خطة خدماتها الدينية المرسومة لموسم حج 1445هـ دور الوكالات النسائية، وفق الضوابط الشرعية، بما يحقق مرتكزات الرئاسة الدينية ورؤيتها الاستراتيجية، المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين عالميًا.
وأوضح رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس أن الرئاسة ماضية في التوسع في القطاعات النسائية الدينية ضمن استراتيجيتها المستقبلية؛ لتجويد أدائها في التخصصات الدينية على أعلى معايير الجودة والإبداع والتميز الديني، والعمل المؤسسي المحوكم، والبيئة الملائمة لخصوصية المرأة؛ لتمكينها من أداء رسالتها الدينية في خدمة القاصدات وإثراء تجربتهن، والوصول برسالة الحرمين الدينية عالميًا.
وأضاف الشيخ "السديس" أن الرئاسة ستدعم منظومتها الدينية النسائية، بكوادر سعودية جامعية مدربة ومؤهلة علميًا وعمليًا، مع تهيئة بيئة تراعي خصوصيتهن؛ وذلك لتوجيه وإرشاد وتوعية حاجَّات بيت الله الحرام، وتعليم المناسك وأمور العبادات، والإجابة على الاستفسارات الشرعية، وتحفيظ القرآن وتصحيح تلاوته؛ لتمكين المرأة الحاجَّة من أداء العبادات والمناسك على الوجهة الشرعية، وفي أجواء آمنة مخصوصة مفعمة بالروحانية والطمأنينة.
وأشار "السديس" إلى أن الرئاسة جهَّزت الخطط والدراسات والمبادرات الدينية لإعطاء المرأة السعودية المؤهلة الفرصة الكاملة لقيادة القطاع النسائي في المنظومة الدينية، والضخ بالكفاءات السعودية؛ لتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرئاسة، وتقديم الخِدمات الدينية في الحرمين؛ لما أثبتت من الجدارة والاقتدار في دفع عجلة التنمية والنهضة، وجودة الخدمة في شتى المجالات الملائمة.
وضمَّنت الوكالات النسائية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطة خِدماتها الدينية لموسم حج 1445هـ جملة من البرامج والمبادرات الدينية المتخصصة النسائية؛ لتعميق أثر شعيرة الحج في وجدان وسلوك حاجَّات بيت الله الحرام، وإثرائهن بكل ما من شأنه إنجاح رحلتهن الإيمانية، وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام على المقتضى الشرعي، ومراعاة ضوابط وآداب الحرمين الشریفین.
ويسهم قطاع الشؤون النسائية برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في إطار خطة الرئاسة لموسم حج 1445هـ؛ بدور فعال في خدمة قاصدات وزائرات الحرمين الشريفين من ضيوف الرحمن وفق الضوابط الشرعية؛ لإثراء تجربتهن الدينية، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لهن، بما يحقق خططها بتحقيق رسالة الحرمين محليًا وعالميًا.