"التجارة" تُشهِّر بمالك منشأة تجارية نظمت مسابقة دون ترخيص

شهرت وزارة التجارة بمالك مؤسسة تجارية إلكترونيات بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري نتيجة تنظيمه مسابقة تجارية دون الحصول على ترخيص.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية، وإزالة الإعلان المخالف، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
ووفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية يحظر إجراء المسابقات التجارية أو الإعلان عنها دون الحصول على ترخيص، كما يحظر النظام اشتراط الشراء للدخول في السحب على المسابقات.
وتؤكد وزارة التجارة مراقبة التزام المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بضوابط المسابقات والعروض والتخفيضات وفقاً للأنظمة، ومباشرة بلاغات المستهلكين الواردة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو مركز البلاغات على الرقم 1900