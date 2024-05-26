"التجارة" تُشهِّر بمالك منشأة تجارية نظمت مسابقة دون ترخيص

ووفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية يحظر إجراء المسابقات التجارية أو الإعلان عنها دون الحصول على ترخيص، كما يحظر النظام اشتراط الشراء للدخول في السحب على المسابقات.