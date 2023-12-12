التعاونية للتأمين تحقق خمس جوائز في حفل جائزة مجلس الضمان الصحي للتميز 2023

وحققت التعاونية الجوائز تقديراً لجهودها كشركة رائدة في مجال صحة السكان والرعاية الصحية بما يتماشى مع برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030، وتأكيداً على التزامها التام بتحسين الصحة العامة للسكان، من أجل المساهمة في الوصول إلى مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر فضلاً عن حرصها على تقديم الرعاية الصحية، وتحسين نتائج المرضى، وتعزيز ممارسات الرعاية الصحية، وتطبيق التحول الرقمي، في الوقت الذي عكست فيه جائزة المرأة القيادية للعام، مدى اهتمام التعاونية بتمكين المرأة وتفعيل دورها حتى أصبحت تشكل نحو 50 في المئة من كوادر الشركة.