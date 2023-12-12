التعاونية للتأمين تحقق خمس جوائز في حفل جائزة مجلس الضمان الصحي للتميز 2023

توّج معالي الأستاذ فهد الجلاجل وزير الصحة، شركة التعاونية للتأمين، بخمس جوائز خلال رعايته لحفل ضمان للتميز الذي نظمه مجلس الضمان الصحي، مساء الاثنين، في فندق هيلتون الرياض.
وفازت التعاونية للتأمين بأربع جوائز في فئة المؤسسات بعد حصولها على أفضل إستراتيجية نموذج دفع للرعاية القائمة على القيمة، وأفضل إدارة في الصحة السكانية، وجائزة المنصات الرقمية – نفيس 3.0، وجائزة أفضل تنسيق للمرضى، إضافة إلى جائزة خامسة للأفراد حققتها الهنوف الشمري كبير إدارة المطالبات الطبية الفائزة بلقب المرأة القيادية للعام.
وحققت التعاونية الجوائز تقديراً لجهودها كشركة رائدة في مجال صحة السكان والرعاية الصحية بما يتماشى مع برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030، وتأكيداً على التزامها التام بتحسين الصحة العامة للسكان، من أجل المساهمة في الوصول إلى مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر فضلاً عن حرصها على تقديم الرعاية الصحية، وتحسين نتائج المرضى، وتعزيز ممارسات الرعاية الصحية، وتطبيق التحول الرقمي، في الوقت الذي عكست فيه جائزة المرأة القيادية للعام، مدى اهتمام التعاونية بتمكين المرأة وتفعيل دورها حتى أصبحت تشكل نحو 50 في المئة من كوادر الشركة.
من جانبه أبدى الأستاذ عثمان القصبي الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين سعادته بحصد خمس جوائز في حفل جائزة ضمان للتميز، مشيراً إلى أن ذلك امتداد لسلسلة الإنجازات التي تحققها الشركة في مسيرتها الناجحة نحو الريادة والابتكار، وثمرة تعاون وتكاتف الجميع داخل المنظومة.
وبين القصبي أن التعاونية تعمل بشكل دائم على تعزيز الصحة العامة من خلال سلسلة برامج ومبادرات وحلول مبتكرة تنفذها ضمن إطار نظام صحي متكامل يعزز أهداف إستراتيجيتها لتحسين صحة المستفيد، وقال: "حرصاً من التعاونية على تقديم أفضل الخدمات لمستفيديها يسرنا الإعلان عن إنشاء مركز الرعاية الحكيمة، والذي يعنى بالتمكين والتحسين المستمر لجودة وكفاءة النظام الصحي لتحقيق أعلى الممارسات الطبية المبنية على البراهين".
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن حصول التعاونية على خمس جوائز في حفل التميز يعزز مكانة الشركة كونها أكبر شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويأتي تقديراً لدورها في تعزيز ونشر ثقافة الصحة والوقاية والاستمرار في العمل على تطوير البرامج المبتكرة في الرعاية الصحية الحكيمة (VBHC)، لتؤكد رحلة الإنجازات والابتكار في سبيل تقديم أفضل الحلول والخدمات للمستفيدين.
ويذكر أن معالي الأستاذ فهد الجلاجل وزير الصحة سلّم جوائز التميز التي فازت بها التعاونية لكل من الرئيس التنفيذي الأستاذ عثمان القصبي، والرئيس التنفيذي المكلف للصحة والحياة الأستاذ محمد السعيد، والمدير التنفيذي العام للتخطيط والجودة الدكتور هادي العنزي والهنوف الشمري كبير إدارة المطالبات الطبية.