مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر ينجح في استئصال ورم ضخم بالكبد والمرارة عبر عملية منظار متقدّمة ودون شق جراحي

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، في إنهاء معاناة مريضة "خمسينية" بعد عملية نوعية ومتقدمة لاستئصال ورمٍ سرطاني ضخم، نشأ بالفص الأيمن من الكبد، وتغلغل إلى المرارة، وملتصق بشكلٍ كبيرٍ بالقولون، وجرت العملية عن طريق المنظار الجراحي بشكلٍ كامل، دون الحاجة إلى الشق الجراحي التقليدي.
ذكر ذلك د. عبدالوهاب الشهراني؛ استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة، والمناظير المتقدّمة وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال إن المريضة حُولت إلى المستشفى من مستشفى آخر، مشتكية من آلام مستمرة وانتفاخ بالبطن، والشعور بالوهن والتعب والغثيان ونقصٍ حاد بالوزن، حيث أُجريت لها عدة فحوصات طبية دقيقة أبرزها الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي للكبد وفحوصات هرمونات الأورام، حيث كشفت النتائج عن وجود ورم سرطاني ضخم في الفص الأيمن من الكبد ومتمدّد إلى المرارة وملاصق للقولون، وفي ضوء هذه المعطيات تقرّر إجراء عملية استئصال الورم بالمنظار الجراحي بشكل كامل.
وأضاف د. عبدالوهاب؛ أنه بعد اكتمال التحضيرات والتجهيزات الطبية المتقدمة كافة بغرفة العمليات، وبعد دراسة العملية مع التخصصات الطبية ذات الصلة كافة، خضعت المريضة لعملية نوعية متقدّمة، تم فيها استئصال الفص الأيمن من الكبد المحتوي على الورم، والقنوات المرارية والمرارة وفصل الورم من القولون، وكذلك استئصال الغدد اللمفاوية بالقنوات المرارية الجامعة بالمنظار بشكل كامل دون الحاجة للشق الجراحي.
وبفضل الله، تكللت العملية التي استمرت لـ"6" ساعات متواصلة بالنجاح، وتمّت إفاقة المريض بغرفة العمليات مباشرة، دون الحاجة إلى نقل أي وحدة دم، ومن ثم نُقلت إلى العناية المركّزة ووُضعت تحت الملاحظة لمدة "24" ساعة، ومن ثم إلى جناح الجراحة، وهي بحالة صحية مستقرة.
وأوضح د. عبدالوهاب؛ أن هذه العملية تعد من العمليات الكبيرة والمتقدّمة في مجال جراحات أورام الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية على المستويات كافة، مشيراً إلى أن الورم يعد أضخم أورام الكبد التي تمّ التعامل معها بالمستشفى، حيث إن مثل هذه العمليات لا تعمل إلا في مراكز تخصّصية محدّدة بالعالم، موضحاً أن تقنية المنظار ساعدت على التقليل من مضاعفات العملية المحتملة وسرعة تعافي المريضة وخروجها من المستشفى، ولفت إلى أن هذه العملية تمثل إضافة جديدة لنجاحات المستشفى الطبية، التي تحققت -بفضل الله-، ثم كفاءة وتمرُّس الفريق الطبي، وكذلك التجهيزات الطبية المتقدّمة التي تحظى بها وحدة جراحات المناظير المتقدمة وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بالمستشفى.