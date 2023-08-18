مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر ينجح في استئصال ورم ضخم بالكبد والمرارة عبر عملية منظار متقدّمة ودون شق جراحي

وأوضح د. عبدالوهاب؛ أن هذه العملية تعد من العمليات الكبيرة والمتقدّمة في مجال جراحات أورام الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية على المستويات كافة، مشيراً إلى أن الورم يعد أضخم أورام الكبد التي تمّ التعامل معها بالمستشفى، حيث إن مثل هذه العمليات لا تعمل إلا في مراكز تخصّصية محدّدة بالعالم، موضحاً أن تقنية المنظار ساعدت على التقليل من مضاعفات العملية المحتملة وسرعة تعافي المريضة وخروجها من المستشفى، ولفت إلى أن هذه العملية تمثل إضافة جديدة لنجاحات المستشفى الطبية، التي تحققت -بفضل الله-، ثم كفاءة وتمرُّس الفريق الطبي، وكذلك التجهيزات الطبية المتقدّمة التي تحظى بها وحدة جراحات المناظير المتقدمة وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بالمستشفى.