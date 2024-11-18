بعد صفقات الـ180 مليار ريال في "سيتي سكيب".. "الخيال": نحن نشهد ميلاد مركز عقاري عالمي في الرياض

وترصد "الخيال" أبرز الفاعليات المعرض، وتقول: "وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي ماجد الحقيل أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق تطلعات رؤية 2030، قائلاً: «نحن ملتزمون ببناء مدن لا تقتصر على الفخامة، بل ترتكز على الابتكار والاستدامة، لتكون السعودية نموذجًا عالميًا في التنمية الحضرية.» وشهد الحدث إعلانًا عن صفقات بقيمة 180 مليار ريال سعودي، تضمنت مشاريع استراتيجية كبرى. أبرزها «المسار الرياضي»، وهو مشروع يمتد على طول 135 كيلومترًا، يهدف إلى تحسين جودة الحياة في الرياض، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في مشاريع الإسكان والبنية التحتية".