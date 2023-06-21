"بر شرورة" تستقبل حجاج اليمن بالوجبات الساخنة والمرطبات بمنفذ الوديعة

تشرفت جمعية البر الخيرية بشرورة، كعادتها سنويًّا، بالمشاركة في استقبال الحجاج عبر منفذ الوديعة الحدودي للقادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وحضرت الجمعية بكوادرها من الرجال والنساء في استراحة الحجاج؛ لتقديم الوجبات الساخنة والمرطبات والهدايا للحجاج على مدار الساعة، بدعم كريم من منصة إحسان وجمعية إكرام عابري سبيل.
وقد حظيت الجمعية بشرف استقبال الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في معرض الجمعية في خيمة الاستقبال بمنفذ الوديعة، واستمع لشرح مفصل من قِبل رئيس مجلس الإدارة، المهندس صالح بن سليمان الصيعري، عما تقدمه الجمعية من خدمات خلال استقبال الحجاج.
وقد شارك في هذه الأعمال قرابة 35 متطوعًا ومتطوعة على مدار الساعة طيلة أيام الاستقبال بمجموع بلغ 3050 ساعة تطوعية.
وقدمت الجمعية خلال هذه الفترة 15043 وجبة ساخنة لـ14027 حاجًّا وحاجة، إضافة إلى أكثر من 6500 هدية.