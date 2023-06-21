"بر شرورة" تستقبل حجاج اليمن بالوجبات الساخنة والمرطبات بمنفذ الوديعة

وقد حظيت الجمعية بشرف استقبال الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في معرض الجمعية في خيمة الاستقبال بمنفذ الوديعة، واستمع لشرح مفصل من قِبل رئيس مجلس الإدارة، المهندس صالح بن سليمان الصيعري، عما تقدمه الجمعية من خدمات خلال استقبال الحجاج.