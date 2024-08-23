بيع صقرَين بـ241 ألف ريال في الليلة الأخيرة لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024

وجاءت بداية الليلة بالصقر الأول "فرخ جير بيور" لمزرعة "جيم ويلسون" الكندية، وتم بيعه بمبلغ 31 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني والأخير "فرخ حر" من مزرعة "العرادي" السعودية، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 100 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 210 آلاف ريال.