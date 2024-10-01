"البحر الأحمر الدولية" و"ماريوت" تكشفان عن منتجع "ريتز- كارلتون" الفاخر في وجهة "أمالا"

أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة ماريوت الدولية، لافتتاح منتجع "ريتز-كارلتون أمالا".
ومن المتوقع افتتاح المنتجع الذي يقع في أقصى شمال منطقة "تربل باي" عام 2025، وسيقدم خدمات فنادق "ريتز-كارلتون" الفاخرة, حيث يضم الفندق 391 غرفة للزوار، مع إطلالات على البحر وقرية المارينا وسفوح الجبال, ومن المقرر أن تكون 80 % من غرف النزلاء مطلة على المياه.
وقد تم اختيار موقع المنتجع الفاخر ليكون وسط المناظر الطبيعية للكثبان الرملية، وسيتناغم تصميم المنتجع بسلاسة مع البيئة الطبيعية المحيطة به مع واجهة تستغل إطلالته على البحر بامتياز من مختلف مواقع الرؤية كما ستعمل الكثبان الرملية أيضًا بصفتها مظلة طبيعية توفر مساحات مظللة داخلية وخارجية ليستمتع بها الزوار.
ومن المتوقع أن يعكس منتجع "ريتز-كارلتون أمالا"، الهندسة المعمارية المحلية لمدينة الوجه الساحلية على البحر الأحمر والقريبة من الوجهة، كما سيجسد التصميم الجمالي الأناقة الخالدة ويجمع بعناية بين التأثيرات التقليدية، والهندسة المعمارية، والتصميم الداخلي، والحرفية.
وسيضم المنتجع عدة مطاعم مختلفة ومتنوعة، بما في ذلك مطاعم بإطلالات على غروب شمس البحر الأحمر، وتشمل خطط المرافق الترفيهية الفاخرة بالمنتجع مراكز لياقة بدنية ومراكز ترفيهية، ومنتجعًا صحيًا، وحوض سباحة للكبار، وحوض سباحة عائلي، وحوض سباحة صخري، وقاعة احتفالات واجتماعات ومساحات واسعة لإقامة الفعاليّات تتسع لما يصل إلى 1,500 ضيف.
يُشار إلى أن أعمال تطوير المرحلة الأولى في وجهة "أمالا" التي تركز على المخطط الرئيس لمنطقة "تربل باي"، متواصلة لاستقبال طلائع زوّارها في عام 2025، وستضم 8 منتجعات توفر ما يزيد على 1,400 غرفة فندقية وبمجرد اكتمالها، ستضم أمالا أكثر من 4,000 غرفة فندقية موزعة على 30 فندقًا، وقرابة 1,200 وحدة سكنية، وشقق وفلل سكنية فاخرة، كما ستوفر متاجر تجزئة راقية، ومطاعم فاخرة ومرافق للاستجمام والترفيه.