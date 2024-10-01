"البحر الأحمر الدولية" و"ماريوت" تكشفان عن منتجع "ريتز- كارلتون" الفاخر في وجهة "أمالا"

يُشار إلى أن أعمال تطوير المرحلة الأولى في وجهة "أمالا" التي تركز على المخطط الرئيس لمنطقة "تربل باي"، متواصلة لاستقبال طلائع زوّارها في عام 2025، وستضم 8 منتجعات توفر ما يزيد على 1,400 غرفة فندقية وبمجرد اكتمالها، ستضم أمالا أكثر من 4,000 غرفة فندقية موزعة على 30 فندقًا، وقرابة 1,200 وحدة سكنية، وشقق وفلل سكنية فاخرة، كما ستوفر متاجر تجزئة راقية، ومطاعم فاخرة ومرافق للاستجمام والترفيه.