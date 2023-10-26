عن الحرب على غزة.. "المالك": استمعوا إلى دعوة محمد بن سلمان

ويضيف "المالك": "هناك ضباط أمريكيون -وهذا معلن- يعملون مع القوات الإسرائيلية؛ للتأكد من أنها مستعدة للخطوة القادمة بالدخول برًّا إلى غزة، وسط مخاوف أمريكية من أن الخطة الإسرائيلية قد لا تكون جاهزة وغير قابلة للنجاح، ومحاولة من واشنطن لتأجيل الغزو بعض الوقت إلى حين إطلاق الرهائن حفاظًا على حياتهم؛ وليس على حياة المدنيين الفلسطينيين. فيما أعلنت إسرائيل أن حياة الرهائن لن تمنعها عن الغزو المحتمل لغزة.. إسرائيل وأمريكا متفقتان على رفض وقف إطلاق النار في غزة؛ لأن من شأنه أن تستمر قدرات حماس العسكرية في التطور، وأن وقف إطلاق النار يفيدها في ذلك؛ بمعنى أن القتل سوف يستمر حتى مع وصول عدد القتلى من المدنيين الفلسطينيين إلى 5300 قتيل وأكثر من 18 ألف مصاب حتى يوم أمس، وعدد كبير من المفقودين تحت ركام المباني والمنازل والمدارس والمستشفيات التي ساوتها إسرائيل بالأرض".